Саакашвили прокомментировал свое возможное премьерство в Грузии

По словам экс-президента Грузии, он не выбирает между двумя странами

Михеил Саакашвили Facebook/Михеила Саакашвили



Глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили заявил, что он согласился стать премьер-министром Грузии после победы оппозиции на парламентских выборах. Об этом экс-президент Грузии сообщил в Фейсбук.

По словам Саакашвили, он согласен быть переходным премьер-министром Грузии не на полный срок, а на "стабилизационный период". "Безусловно, я хочу помочь моему грузинскому народу выйти из кризиса. Поэтому я объявил, что согласен быть переходным премьер-министром не на полный срок, а на стабилизационный период, пока нам не удастся преодолеть глубокий экономический кризис, в котором сейчас находится Грузия", – написал бывший глава страны.

В то же время Саакашвили отметил, что принял такое решение потому, что сейчас парламентские выборы проводятся не в Украине, а в Грузии. При этом он добавил, что судьбы Украины и Грузии неразделимы, а он не выбирает между двумя странами, поскольку "борьба" продолжается в обоих государствах.

Напомним, грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало экс-президента страны, действующего главу Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры. Лидер партии "Единое национальное движение" считает, что Саакашвили должен встретиться со своим народом лицом к лицу.