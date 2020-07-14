Саакашвили получил задание убедить Зеленского и общество, что только иностранцы смогут реформировать Украину, – Дмитрий Спивак

Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников

Очень жаль, что в Украине еще есть люди, которые верят в то, что им говорит Саакашвили

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили получил новое задание в Украине – убедить своим талантом президента Владимира Зеленского и украинское общество, что только иностранцы помогут нам реформировать суд.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил глава Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Эксперт отметил, что Саакашвили пока прекрасно удается выдавать себя за того, кем он на самом деле не является. Также Дмитрий Спивак отметил, что экс-губернатор Одесской ОГА и бывший президент Грузии давно не вспоминал об "украинских барыгах" - олигархах, которых нужно садить в тюрьму.

"Михеил Саакашвили пристроен, вся его команда пристроена. У них есть НАБУ, САП и Антикоррупционный суд. Сегодня у них есть только один пробел – они не управляют Верховным судом Украины. А Саакашвили – не "зеленый" парень, он давний агент, с большим статусом, человек на "хайпе", талантлив, человек большого уровня, поэтому ему и ставят большие задачи", – сказал гость программы.

Одной из таких задач, добавил Спивак, была одесская таможня, а сейчас экс-президент Грузии получил новое задание в Украине.

"Нашим людям трудно принять, что Саакашвили все равно где ему быть премьером – в Украине или Грузии. Вот он получил сейчас задачу – пробить, продавить и убедить, в первую очередь Зеленского и общество, что украинские судьи погрязли в коррупции, что только иностранцы помогут нам реформировать суд", – отметил он.

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Но на самом деле, продолжил Дмитрий Спивак, цель пребывания Саакашвили в Украине – поставить ее на колени перед иностранными правительствами.

"Бред это все. Нас просто хотят откровенно поставить на колени. И мне очень жаль, что есть еще люди, которые верят и пытаются слушать то, что им говорит Саакашвили", – прокомментировал Дмитрий Спивак.

Напомним, в мае президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ.

Добавим, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что заявления Михеила Саакашвили как государственного лица Украины о нелегитимности правительства Грузии, могут привести к разрыву отношений между двумя странами.