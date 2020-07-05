Саакашвили поднял вопрос о введении иностранцев в Верховный Суд Украины

Михеил Саакашвили Думская

Глава исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили выступил за включение иностранных судей в Верховный Суд Украины.

Об этом он заявил в ходе экспертного обсуждения в Европейской бизнес ассоциации (ЕБА).

"В течение следующих 2-3 недель мы представим предложения по судебной реформе. Считаю, на данном этапе - это наша основная функция. Будут элементы, которые расширяют арбитраж, думаем над включением иностранных судей в Верховный Суд, мы по этому поводу уже проводим дискуссии", - заявил Саакашвили.

Также он рассказал о намерении ввести налог на выведенный капитал.

"Если нам удастся додавить вопрос с налогом на выведенный капитал - это также станет сигналом для инвесторов. На заседании Нацсовета мы увидели, что Зеленский говорит правильные вещи, но у членов его команды есть свои "но", - добавил руководитель Нацсовета.

По его мнению, в Украине сформировалось "болото", из-за чего в страну не могут зайти иностранные инвестиции.

"То, что болото сформировалось, сомнений нет. То, что оно распространяется в Верховной Раде - сомнений нет. Это надо побороть. Нам надо постараться пройти знаковые вопросы, договориться, объединиться вокруг вопроса, взять и сделать. Потому что мы можем многое собираться на заседания, но если не будет консенсуса среди людей, принимающих решения, ничего хорошего не будет", - считает Саакашвили.

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Глава Нацсовета также поднял вопрос принятия закона о референдумах.

"Если будет этот инструмент (механизм проведения референдумов - Ред.), он будет очень популярным. Мы сможем проводить через референдумы вопросы, которые не прошли из-за этого болота", - добавил он.

Напомним, недавно грузинский политик рассказал о том, что Россия далеко обошла Украину в вопросе дерегуляции экономики и эффективности фискальной системы.