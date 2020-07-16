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Саакашвили открыл в Одессе "Офис простых решений и результатов"

Председатель Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили Reuters

Следующий такой офис планируют открыть в Днепре

В четверг, 16 июля, в Одессе открыли региональное отделение общественной организации "Офис простых решений и результатов". На открытие приехал глава Исполнительного комитета реформ Михеил Саакашвили. Об этом сообщает "Радио Свобода"

Как отмечается, у каждого регионального офиса будет своя специфика. В частности, в Одессе комитет будет заниматься муниципальным руководством, администрацией морских портов Украины и изучать проблему выдачи лицензий тем, кто зарабатывает на море. По словам Саакашвили, таких одесситов как минимум 100 тысяч и "вместо того, чтобы улучшать их жизнь, им создают проблемы". 

Кроме этого, глава Исполнительного комитета реформ уточнил, что "Офис простых решений" также будет заниматься реформой таможни, налоговой, судебной системы, ДАБИ и других.

Возглавил офис в Одессе активист Олег Михайлик. Он также отметил, что первой проблемой, которую нужно будет решать, является финансирование офиса. По его словам, проекты по реформированию портовой администрации и портового хозяйства уже готовы. Кроме этого, собираются наработки по реформированию разрешительной и сертификационной системы для моряков. 

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"Мы готовим свои предложения и планируем их представить на совместном заседании Национального совета реформ украинского правительства, которое запланировано на конец июля", – заметил Михайлик.

К слову, это первое региональное отделение "Офиса" в Украине. Следующий такой офис планируют открыть в Днепре.  

Напомним, недавно Михеил Саакашвили заявлял, что Национальный совет реформ при президенте Украины поддержал революционную реформу таможни, которую предложил "Офис простых решений и результатов".

 

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