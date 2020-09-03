Саакашвили назначили в Офис реформ для "медийной ответственности", – нардеп "Слуги народа"

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала назначение экс-президента Грузии на должность исполнительного комитета Совета реформ при президенте Украины. По ее словам, такие люди нужны для того, чтобы экспертно советовать и брать на себя медийную ответственность.

Об этом она сказала в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK.

Ирина Верещук отметила, что была категорически против назначения бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на должность в украинском правительстве. По словам нардепа, лучше для Саакашвили было попробовать свои силы на общественных началах как реформатор в Офисе президента, что и произошло.

"Господин Михеил имеет энергию, харизму, имеет своих сторонников. И было бы странно, если бы ему не предложили такую локацию, где он может ее проявить и применить", – сказала Верещук.

А насчет результатов работы Саакашвили на посту главы Офиса реформ, Ирина Верещук посоветовала подождать и спросить у самого Саакашвили. Вместе с тем она заявила, что в парламенте не ждут результатов его работы, а сами двигаются и реформируют как могут. Также по ее словам, Саакашвили был назначен на должность для того чтобы помогать Украине.

"У нас самих не получается, видите ли, нам надо, чтобы были люди, которые будут экспертно, консультативно советовать, брать на себя определенную медийную ответственность, пропагандировать", – подчеркнула она.

В то же время Верещук добавила, что эта "медийная" ответственность может потом обернуться против команды тех людей, которые делали такие назначения.

Новости по теме: Саакашвили в Грузии ждет тюрьма, - Минюст страны

"Может обернуться. Мы уже видели пример. Я считаю, что он был отрицательным, когда тоже был Офис реформ. Но тогда был господин Порошенко. Господин Саакашвили сказал, что это" барыга", с которым он работать не может. В данном случае, я надеюсь, он никогда такого не скажет относительно президента Зеленского", – добавила Ирина Верещук.

Новости по теме: Украинцам не нужны такие деятели, которые мутят воду, - политолог о возвращении Саакашвили в Грузию

Напомним, бывший президент Грузии, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на родину - в Грузию. Видео записано на грузинском языке и в Фейсбуке доступно только для грузинской аудитории.

Как сообщали, 7 мая президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили председателем Исполнительного комитета Совета реформ.

В ответ на это Грузия отозвала своего посла из Киева для консультаций. Однако глава МИД Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что о разрыве дипломатических отношений с Украиной речь не идет.