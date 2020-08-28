Саакашвили хочет вернуться в большую грузинскую политику, - политолог Якубин

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Вряд ли Саакашвили удастся вернуться в Грузию, потому что у него нет грузинского гражданства

Экс-президент Грузии и председатель Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михаил Саакашвили, вероятно, намерен вернуться в большую грузинскую политику.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

Комментируя заявление экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили о том, что он хочет вернуться в Грузию, политолог отметил, что подобное заявление Саакашвили уже делал в 2016-м году, когда там проходили выборы.

"Он говорил, что вернется в Грузию с намеком, что если близкая к нему партия там победит, то, соответственно, это откроет ему возможность дальше возвращаться. Мне кажется, что ситуация повторяется. Потому что снова выборы в Грузии, снова мы видим заявления Саакашвили, связанные с возвращением", - сказал Якубин.

В то время, как в самой Грузии, считает эксперт, не очень хотели бы, чтобы Саакашвили туда вернулся.

"В Грузии понимают, что возвращение Саакашвили сделает им определенные проблемы, что политическая сила, которая с ним ассоциируется, будет спекулировать на этом. Да и сам Саакашвили, делая такое заявление, хочет подыграть своим симпатикам в Грузии, мол, что в случае чего он готов вернуться. То есть у меня пока складывается впечатление, что это повторение игры 2016-го года и Саакашвили вряд ли поедет в Грузию", – заявил политолог.

Кроме этого Якубин считает, что такие заявления – это способ для Саакашвили напомнить о себе. Однако больше они направлены на Грузию, где сейчас проходят парламентские выборы.

"Если он вернется в Грузию, но здесь есть факт, что у него нет грузинского гражданства, далее, например, произойдет его арест, дальше будут происходить политические спекуляции вокруг этого. То есть, что он в тюрьме, откуда будет пытаться влиять на толпу, на своих сторонников. Возможно, он считает, что таким образом ему удастся вернуться в большую грузинскую политику. В 2016 году у него не получилось, он виртуально находился в Грузии, а вот, возможно, в этом году он хочет повторить этот нюанс", – отметил Алексей Якубин.

Напомним, бывший президент Грузии, председатель Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили решил вернуться в Грузию.

Об этом он заявил в своем видеообращении, текст которого опубликовало издание "Грузия.Online".

Ранее министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет приветствовать возвращение экс-президента страны Михеила Саакашвили на родину.

Однако, по словам чиновницы, нынешнего председателя Исполнительного комитета Совета реформ Украины в Грузии ждет тюрьма.