Саакашвили будет "мутить" свои расклады и в Киеве, и в Грузии, и в ОП, – Мосийчук

Игорь Мосийчук, Фото из открытых источников

Саакашвили может "переобуться" и уже довольно скоро мы можем услышать знаменитое "барыги" по отношению к руководству Офиса президента

Михаил Саакашвили - человек вездесущий и везде мутный. Поэтому он будет "мутить" свои расклады везде: и в Киеве, и в Грузии, и в Офисе президента.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка"на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины 8-го созыва Игорь Мосийчук.

Комментируя совместное фото Михеила Саакашвили с бывшим председателем ОПУ Андреем Богданом и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько, политик отметил, что это может быть сигналом для Офиса президента и самого Зеленского.

"Учитывая, что Михаил Саакашвили занимает должность и якобы входит в вертикаль президентской власти, якобы сотрудничает с Офисом президента, я убежден, что это сигнал Андрею Ермаку и Владимиру Зеленскому. Сигнал о том, что Саакашвили может "переобуться" и уже довольно скоро мы можем услышать знаменитое "барыги" по отношению к руководству офиса президента, а может и самого президента", – заявил Игорь Мосийчук.

Также экс-нардеп прокомментировал намерение Саакашвили вернуться в Грузию накануне выборов. В частности, по словам Мосийчука, Саакашвили, скорее всего, не сможет покинуть пост в Украине и будет играть на разных фронтах.

"Михаил Саакашвили – это человек везде сущей и везде мутный. Поэтому он будет "мутить" свои расклады везде: и в Киеве, и в Грузии, и в Офисе президента", – убежден политик.

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Напомним, 6 сентября Михаил Саакашвили опубликовал в своем Facebook совместное фото с бывшим председателем ОПУ Андреем Богданом и нардепом от "Слуги народа" Елизаветой Ясько. "В центре у нас настоящая киевлянка в 5-м поколении и мы говорим о киевских выборах", - подписал снимок Саакашвили. Аналогичное фото опубликовал и Богдан, подписав его: "Есть интересный расклад на Киевские выборы!"

Также сообщали, что 27 августа экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили записал видеообращение на фоне Днепра, в котором выразил благодарность Украине и заявил, что возвращается на Родину - в Грузию.

Однако позже министр юстиции Грузии Тея Цулукиани заявила, что будет приветствовать возвращение экспрезидента страны Михеила Саакашвили, поскольку там он находится в розыске и его ждет тюрьма.