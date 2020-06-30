Саакашвили анонсировал "революционную" реформу таможни

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Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве

Национальный совет реформ при президенте Украины поддержала революционную реформу таможни, предложенную Офисом простых решений и результатов. Об этом заявил председатель исполкома Нацсовета реформ Михеил Саакашвили, передает "Интерфакс-Украина" .

"Все грузы будут проходить максимум за 15 минут в открытом таможенном пространстве. Вместо 26 документов будут всего 2 (инвойс и транспортный документ - ред). Машины будут растамаживаться не по манипуляции стоимостью, а по формуле: кубатура, год выпуска и так далее", - сказал Саакашвили.

"Будет устранен институт "рєшал", таможенных брокеров, и человек будет самостоятельно заполнять таможенную декларацию", - добавил он.

По информации издания, планируется оставить на границе только таможенников и пограничников, а до "зеленого" и "красного" коридоров добавить "желтый" и "синий" (пост-аудит).

Среди других предложений - криминализация контрабанды (от 3 до 5 лет за обычные товары и до 7 лет - за подакцизные), повышение зарплат таможенников, минимум человеческого фактора и автоматизация, унификация ставок пошлин.

Еще одним нововведением в реформе является наделение функциями главы таможни первого заместителя министра финансов, который будет взаимодействовать с налоговой службой.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел первое заседание Национального совета реформ с участием руководства Кабинета Министров и Верховной Рады, на которой призвал провести судебную реформу.