С процессом голосования мы справились, впереди – не менее важный этап, – глава Нацполиции

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко Фото из открытых источников

Игорь Клименко подвел итоги работы правоохранителей в день голосования на местных выборах

С процессом голосования на местных выборах полиция справилась, впереди – не менее важный этап. Речь идет о подсчете голосов и доставке бюллетеней в ТИК.

Об этом во время брифинга, который транслировали на телеканале ZIK, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"С процессом голосования в целом мы справились. Впереди – не менее важный этап. Это подсчет голосов и доставка бюллетеней в территориальные избирательные комиссии", – сказал Игорь Клименко.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в 8 утра, в Украине началось голосование на местных выборах.

В Центральной избирательной комиссии назвали нынешние выборы депутатов областных, районных, сельских советов, а также поселковых, сельских и городских глав самыми сложными в истории Украины.

По состоянию на 19:00 правоохранители открыли около 70 уголовных производств.

Также стали известны первые данные относительно явки избирателей по Украине. По информации сети "ОПОРА", по состоянию на 12:00 она составляла 13,5%, а на 16:00 - 27%.

В 20:00 избирательные участки в Украине закрылись.

В Комитете избирателей Украины заявили, что, несмотря на низкую явку, местные выборы в Украине будут признаны действительными, а поставить под сомнение в целом результаты невозможно.