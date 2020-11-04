С подозреваемого в коррупции нардепа Юрченко сняли электронный браслет

Народный депутат Александр Юрченко Фото из открытых источников

Несмотря на снятие е-браслета, Юрченко продлили меру пресечения до 3 января 2021 года

Высший антикоррупционный суд принял решение снять электронный браслет с народного депутата Александра Юрченко, которого Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте. Об этом сообщили пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии "Украинской правде" и Юрченко в своем Facebook.

"Вчера суд вынес решение о снятии с меня средства контроля - браслета!" - отметил нардеп.

По словам спикера суда, 3 ноября следственный судья продлил Юрченко обязанности, кроме ношения электронного средства контроля.

Олеся Чемерис добавила, что меру пресечения продлили до 3 января 2021 года.

Напомним, 15 сентября НАБУ обнародовало материалы о передаче части взятки народному депутату Александру Юрченко из фракции "Слуга народа". А через два дня генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании его под стражей.

Впоследствии САП вручила народному депутату подозрение во взяточничестве.

21 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения народному депутату Александру Юрченко в виде содержания под стражей до 9 ноября.

24 сентября за народного депутата из "Слуги народа" Александра Юрченко внесли 3 миллиона 1656 гривен залога.