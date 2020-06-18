С НАТО надо сотрудничать, но рассчитывать на членство в ближайшей перспективе не следует, – Грищенко

Министр иностранных дел Украины в 2010-2012 гг. Константин Грищенко ZIK

В НАТО не готовы брать под свой "зонтик" Украину, констатировал дипломат

Рассчитывать на то, что Украина в ближайшей перспективе может стать членом НАТО, не следует.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK во время включения заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер-министр и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Те, кто усматривал в НАТО счастье и абсолютную безопасность для Украины, ошибались. В силу того, что Украина слишком большая, граничит с государством, воспринимающим НАТО не как нечто положительное, а больше как угрозу, и поэтому в НАТО не готовы брать под свой "зонтик" Украину, независимо, как относится к тому или иному правительству, которое здесь существует. Поэтому с НАТО надо работать, сотрудничать, брать лучшее, что у них есть, но рассчитывать на то, что мы можем стать членами, по крайней мере, на ближайшую перспективу, не приходится", – подчеркнул Константин Грищенко.

Он продолжил: "Ситуация чрезвычайно сложная. Нам надо найти выход из войны на востоке с тем, чтобы можно было выстраивать нормальные отношения не только с Западом, а также и с Россией".

Напомним, посол США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон заявила, что Украина имеет шансы стать членом Североатлантического альянса (НАТО), когда для этого наступит подходящий момент.

Добавим, 12 июня Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей. Этот статус является частью инициативы НАТО по вопросам взаимодействия, которая имеет целью поддерживать и углублять сотрудничество между союзниками и партнерами, внесшими весомый вклад в операции и миссии под руководством НАТО.