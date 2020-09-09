С момента разведения сил на 3 участках – ни одного упоминания о перестрелках, так разведите везде! - Лозовский

Сергей Лозовский Скриншот видео

Политический консультант прокомментировал обострение ситуации на Донбассе

С момента разведения сил на трех участках линии разграничения на Донбассе - никакого упоминания о перестрелках, поэтому следует развести силы повсюду.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политический консультант Сергей Лозовский.

"Обратите внимание: с момента разведения войск на трех участках там ни одного упоминания о перестрелках. Ни одного. Это та же линия соприкосновения. Так разведите везде", - призвал политический консультант.

Сергей Лозовский, комментируя ситуацию на Донбассе, отметил: "Когда сегодня ОБСЕ говорит, что с момента объявления перемирия никаких нарушений не было, то они, конечно, совершенно правы, но только претензии из ОРДЛО идут относительно "серой" зоны, границы которой были установлены значительно ранее того, как было объявлено перемирие, и именно о них говорят в ОРДЛО, что, ребята, вы эти укрепленные сооружения уберите".

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Гость студии также убежден, что украинская сторона до конца года не приблизится к встрече в "нормандском формате".

Напомним, как говорится в заявлении "Оппозиционной платформы – За жизнь", обнародованном на сайте политсилы, украинская власть срывает перемирие на Донбассе, лишила полмиллиона граждан права голоса и должна понести за это ответственность.

Как сообщали ранее, 6 сентября впервые за время перемирия на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции. В результате обстрела был ранен один боец ВСУ, разбиравший поврежденный пожаром блиндаж. После этого НВФ на Донбассе второй раз за сутки открыли огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный.

Ранее так называемый главарь ДНР Денис Пушилин приказал НВФ открыть огонь по позициям украинских военных в 08:00 7 сентября. Причиной этому стало то, что украинская сторона якобы "обустроила новые траншеи", несмотря на условия перемирия.

После этого Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сегодня представители незаконных вооруженных формирований так называемой самопровозглашенной "ДНР" третий раз перенесли обстрел украинских позиций в районе поселка Шумы на Донбассе и настояли на проведении заседания ТКГ.