С командой "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николаев возродится и станет опять цветущим городом, - Илья Кива

Народный депутат Илья Кива Фото из открытых источников

Очень важно и правильно сегодня то, что в Николаеве собралась очень сильная команда. И мы, народные депутаты, прибыли сюда поддержать человека, под руководством которого Николаев возродится. И это станет ещё одним шагом к возрождению нашей страны - к отрезвлению и восхождению нашего государства на те позиции, на которых мы были ранее. Об этом на итоговом брифинге в эфире телеканала ZIK заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива.

По словам депутата, сегодня город за городом подымается и противостоит безумию, хаосу и беспределу. И главная задача "Оппозиционной платформы – За жизнь" восстановить нашу страну, укрепить и дать возможность счастливого и мирного будущего для наших детей.

"Поэтому сегодня наша команда – команда "Оппозиционной платформы – За жизнь", наверное, если не в полном составе, то достаточно крупной группой прибыла в Николаев для того, чтобы защитить тот результат. Защитить каждый голос, который был отдан за мир, благополучие, благосостояние, за счастливое будущее. Мы будем бороться, мы будем отстаивать, мы будем противостоять всему тому хаосу, который всё это время уничтожал и разрушал наши с вами жизни. Мы знаем, что вместе с вами – народом Украины – мы сможем победить. Я благодарен каждому, кто сегодня пришёл на избирательный участок, кто отдал свой голос, кто поддержал и оказал доверие. Мы это чувствуем и знаем, что вместе мы сила. Вместе мы команда победителей", - заявил Илья Кива.

Новости по теме: Действующий мер Николаева Александр Сенкевич угрожает водителям маршруток. Соцсети его высмеяли

Депутат также обратился к действующему мэру Николаева Александру Сенкевичу, обвинив его в запугивании простых граждан Николаева.

"Вот этому болтливому Синкевичу, который проиграл эти выборы, но который сегодня пытался запугивать гражданских лиц, в прямых эфирах рассказывая, что у него, оказывается, есть фракция в горсовете. И даже если он проиграл, то фракция будет устраивать проблемы николаевцам. Так вот, я николаевцы хочу сказать вам - на такого Сенкевича всегда найдётся десяток Кив, которые точно смогут поставить болтливого кандидата на место. И таких ляпов мы прощать никому не будем", - резюмировал народный депутат.

Стоит отметить, что по данным экзитпола, проведенного компанией Independent Researching Group, кандидат в мэры Николаева от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Владислав Чайка набирает 51,96%, а его оппонент от партии "Пропозиція", действующий городской голова Александр Сенкевич — 48,04%.