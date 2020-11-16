С каждыми последующими выборами наблюдается снижение явки, - Опанащенко указал на причину

Для власти необходимо было снизить явку на местных выборах максимально, заявил политик

Избирательная система в Украине нуждается в модернизации, ведь люди в своем развитии давно ушли вперед, а избирательная система осталась старая.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил член партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Михаил Опанащенко.

Политик прокомментировал низкую явку избирателей, которая наблюдалась во время второго тура на местных выборах в ряде украинских городов.

"Наблюдается с каждыми новыми выборами снижение явки. Проанализировав ситуацию, это не означает, что люди не хотят проголосовать. Это означает, что Украина становится более современной. Люди привыкают к новым технологиям, которые есть во всем мире, а мы до сих пор ездим на телеге, когда все уже давным-давно ездят на "Мерседесе" в плане избирательного процесса. Он стал уже некомфортен, неудобен, и люди в своем развитии давным-давно ушли вперед, а избирательная система осталась старая", – сказал Михаил Опанащенко.

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Политик отметил, что власть должна была предоставить возможность украинцам голосовать онлайн. Кроме того, должна была позаботиться о возможности для тех граждан Украины, которые сейчас находятся на заработках в Европе, проголосовать на местных выборах.

"По сути, можно резюмировать и поставить твердую "двойку" за организацию голосования в Украине и фактически вообще поставить под сомнение результаты выборов. Понятно, что для этой власти необходимо было снизить явку максимально", – добавил Михаил Опанащенко.

Напомним, в Украине 15 ноября состоялось повторное голосование на выборах городских голов Луцка, Одессы, Сум, Херсона, Каменец-Подольска (Хмельницкая область), Краматорска (Донецкая область) и Украинки (Киевская область).

22 ноября повторное голосование по выборам городского главы назначено в 12 городах 10 регионов, а именно: в Днепре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде, Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ровно и Черкассах.

На 29 ноября назначено повторное голосование на выборах мэра Черновцов.

Как происходило голосование на очередных местных выборах в Украине 25 октября, можно узнать по этой ссылке, а в какие полномочия вступят новоизбранные мэры и депутаты разных уровней – здесь.