С 2014 года в Славянске много предприятий остановили работу, но от власти – никакой поддержки, – Придворов

Павел Придворов Скриншот из видео

А сейчас поддержка нужна и промышленности, и малому и среднему бизнесу, говорит депутат

С 2014 года в Славянске многие предприятия остановили свою работу, из-за этого местный бюджет испытывает потери, но ни местная, ни центральная власть ничего не делает для того, чтобы решить проблему с упадком в разных отраслях.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Славянского городского совета Павел Придворов.

"С 2014 года много утеряно предприятий различных отраслей промышленности. Закрыт завод "Славтяжмаш", выкопан вместе с фундаментом. Более 500 рабочих мест было на этом предприятии. Потерял городской бюджет. Мы не увидели поддержки от городской власти или от правительства данного предприятия, не увидели никаких инициатив по его сохранению. Также, работая на Славянском машиностроительном предприятии первым руководителем за время каденции данной власти, я также не увидел никакой поддержки и не было мне поставлено никаких задач и не спросили, чем же нам помочь. Ни правительство, ни местная власть не обращает внимание на градообразующее предприятие. Теряет и керамическая отрасль свои рабочие места. На 70% сегодня сокращена керамическая отрасль в городе Славянске, которая являлася базовой отраслью, как и машиностроение. Закрыт славянский курорт, который также приносил львиную долю и также являлся градообразующим предприятием", – сказал Павел Придворов.

По его словам, убытки сейчас несут и представители малого и среднего бизнеса из-за "карантина выходного дня", поскольку основная часть заработка этих людей поступала от торговли на рынке в выходной день, и теперь людям просто не за что жить.

Павел Придворов подчеркнул, что нужно поддержать различные отрасли промышленности, создать льготные условия кредитования и налогообложения для градообразующих предприятий. Необходима поддержка и для малого и среднего бизнеса, в частности, следует снизить налоги, говорит депутат. Павел Придворов отметил, что при сегодняшних сложных условиях нельзя вводить кассовые аппараты, такую инициативу следует отсрочить минимум на год или и вообще закрыть этот вопрос. По его мнению, к "карантину выходного дня" следует подходить точечно, а не запрещать все тотально.

Напомним, 14 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня. Он предполагает введение жестких ограничений с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, которые будут повторяться каждую неделю на выходных.

В частности, в настоящее время запрещается работа торгово-развлекательных центров, спортзалов, фитнес-центров, бассейнов, а также работа театров и проведение массовых мероприятий. Кроме этого, не разрешено принимать посетителей в барах, ресторанах, кафе и учреждениях развлекательной сферы.

Однако новые ограничения вызвали возмущение у населения. В связи с этим в нескольких городах предприниматели и рестораторы вышли на протест с требованием отменить нововведение.