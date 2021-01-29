Рынок частных социальных услуг находится в "тени", – Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная Фото из открытых источников

В правительстве заявляют об обнаружении и проверке поставщиков негосударственных соцуслуг

В Украине рынок предоставления частных социальных услуг преимущественно находится в "тени", в связи с чем проводятся проверки таких поставщиков. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная во время выступления в Верховной Раде, передает "РБК-Украина".

По словам Лазебной, такой рынок необходимо выводить "на свет". "Мы должны признать, что рынок предоставления социальных услуг частными поставщиками существует. Он сейчас преимущественно в тени. Его надо выводить на свет", – высказалась чиновник.

В то же время министр добавила, что в ближайшее время будут обнародованы результаты проверки таких частных заведений. "По состоянию на конец дня вчера проведены работы по выявлению и проверке поставщиков социальных услуг негосударственного сектора в 20 областях и городе Киеве. Еще нам не предоставили информацию Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области. Проверено поставщиков негосударственных социальных услуг. И их оказалось 334. Количество лиц, которые проживают в таких учреждениях, 1030 людей", – сказала Лазебная.

Напомним, недавно Кабинет Министров Украины определил правила формирования и ведения Реестра поставщиков и получателей социальных услуг. Информацию из реестра планируют использовать для осуществления контрольных мероприятий.