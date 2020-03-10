Рвал на себе вышиванку и делал все, чтобы не платить налоги, – Шарий о Вакарчуке

Анатолий Шарий Фото - скриншот

"Вакарчук за последнее время стал филигранным патриотом"

Неуплаченные налоги не являются чем-то эфемерным – это пенсии, дороги, это военнослужащие, для которых не хватало бронежилетов, и многое другое.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер прокомментировал информацию, обнародованную юристом Андреем Портновым, о неуплате налогов певцом, а ныне действующим народным депутатом, лидером парламентской партии "Голос" Святославом Вакарчуком. Анатолий Шарий заявил, что, чем больше разговоров и громких патриотических заявлений, тем хуже человек внутри

"И это касается Вакарчука, потому что Вакарчук за последнее время стал именно филигранным патриотом. Вот такой он просто, в каждой бочке затычка со своими никчемными коментариями касательно вопросов вплоть до андронного колайдера, но в патриотическом сенсі він це все коментує. И его точно такая же фракция. Когда вы говорите, что Юрчишин входил в "Transparency International", тут надо подчеркнуть, что он входил в "Transparency International Украина", а украинским "Transparency International" руководит Томаш Фиала, которого я лично вижу напрямую выгодополучателем от прохождения Вакарчука в Верховную Раду, это неоднократно подчеркивалось", – заявил Анатолий Шарий.

Блогер отметил, что неуплаченные налоги не являются чем-то эфемерным: "Вот эти неуплаченные налоги с его стороны - это кажется, что это что-то такое эфемерное. Это далеко не эфемерное. Это все пенсии, это все дороги, это те самые военнослужащие, которым в те года, когда он не платил налоги, не хватало елементарно бронежилетов, а каски пробивались гвоздем и так далее".

"Причем, он не может не знать, что в Европе, по сравнению с европейскими украинские налоги, поверьте мне, это копейки. Реально, особенно - для человека шоу-бизнеса, но он делал все, чтобы их не платить, при этом разрывал на груди вышыванку. Брал "кешем" такие средства, как вы утверждаете и при том, что это очевидно, что концерты не стоят по тысяче долларов", – заявил Анатолий Шарий.

Напомним, юрист Андрей Портнов заявил, что лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук скрывал свои доходы от концертов через оффшорные компании – все, чтобы не платить налоги в украинский бюджет.

Ранее юрист Андрей Портнов заявил, что народный депутат и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук украл у армии миллионные налоги, которые должен был заплатить от концертов, корпоративов и продажи дисков и альбомов.