Руководство Запорожского облсовета изберут на открытой сессии, а не на "тайной вечере" под угрозы "титушек", - Владимир Кальцев

Владимир Кальцев "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" имеет достаточно сил, чтобы обеспечить открытую и законную процедуру избрания председателя облсовета в Запорожской области. Об этом на пресс-конференции 16 декабря заявил народный депутат, председатель Запорожской региональной организации ОПЗЖ Владимир Кальцев, комментируя ситуацию с попыткой захвата власти в облсовете экс-губернатором Боговиным.

"На этих выборах в облсовет "Оппозиционная платформа - За жизнь" заняла первое место. И хочу сказать жителям Запорожской области: у нас достаточно сил и квалифицированных юристов, чтобы защитить интересы избирателей области. У нас хватит сил, чтобы обеспечить законную, демократическую процедуру избрания главы областного совета. Это будет проводиться открыто, в сессионном зале, а не как "тайная вечеря" при свечах под угрозы "титушек" и с использованием давления", - заявил Владимир Кальцев.

Он напомнил, что помимо обращения в СБУ и ГБР, уже подано заявление в административный суд. Народный депутат выразил уверенность, что суд наверняка отменит самопровозглашение Боговина главой областного совета.

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"Подобные прецеденты уже были в истории Украины, правда, не такие вопиющие, как сейчас в Запорожье. И хватало трети нынешних нарушений, чтобы отменить подобные преступные решения. У сегодняшних представителей власти не хватает мужества и морали, чтобы победить честно", - подчеркнул председатель Запорожской региональной организации ОП-ЗЖ.

Владимир Кальцев отметил, что оппозиционеры намерены добиться расследования всех фактов нарушений для соблюдения законности

"Необходима четкая правовая оценка. Чтобы ни у кого и никогда не возникал соблазн повторить то, что произошло в Запорожском облсовете. Хочу поблагодарить депутатов областного совета, которые, несмотря на давление и угрозы, выстояли, честно выполняют свой депутатский долг и остаются нормальными, уважающими себя и своих избирателей, людьми", - резюмировал Владимир Кальцев.

Напомним, недавно в региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь" заявили, что в большинстве советов объединенных территориальных общин Запорожской области до конца недели пройдут внеочередные сессии, где будет дана оценка попыткам противозаконного захвата власти экс-губернатором Виталием Боговиным.