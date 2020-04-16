Руководители МИД стран-участниц "нормандской четверки" соберутся на видеоконференцию, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе

Дата видеоконференции пока не согласована

Министры иностранных дел стран "нормандской четверки" планируют в скором времени обсудить в формате видеоконференции ситуацию в Украине. Об этом стало известно после разговора министра иностранных дел Германии Хайко Мааса с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба МИД РФ.

Согласно сообщению, министры обменялись мнениями относительно состояния дел в урегулировании конфликта в Украине с акцентом на важности побуждения сторон до полного выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "нормандского формата" и которые должны быть практически реализованы через механизмы Контактной группы.

Как отмечается, Маас и Лавров договорились учесть развитие ситуации при подготовке видеоконференции глав внешнеполитических ведомств "нормандской четверки", дата которой будет дополнительно согласована.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина пытается заручиться согласием других стран нормандского формата для проведения саммита.