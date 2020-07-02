Руководитель НБУ должен ответить за ту политику, в которой принимал участие, – Власенко об отставке Смолия

Сергей Власенко Скриншот видео

Руководители Нацбанка не должны уходить в отставку по собственному желанию, считает парламентарий

Руководство Национального банка Украины должно отвечать за то, что сделало с украинской экономикой.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Батькивщина"), заместитель председателя партии "Батькивщина" Сергей Власенко.

Гость главного политического ток-шоу страны прокомментировал заявление об отставке, поданное председателем Национального банка Яковом Смолием. Нардеп напомнил, что господин Смолий ранее был заместителем главы НБУ Валерии Гонтаревой, поэтому находясь на должности руководителя НБУ Яков Смолий продолжил ее политику.

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"Я считаю, что руководитель Нацбанка должен ответить за ту политику, в которой он принимал участие. Эта политика вылилась в то, что облигации внутреннего государственного займа стали финансовой пирамидой, что это позволило прийти в Украину спекулятивному капиталу, который вымывал деньги из украинской экономики. Второе – у нас были жесткие колебания курса национальной валюты. Я хочу напомнить, что при госпоже Гонтаревой этот курс достигал 40, если кто не помнит. А при господине Смолие колебания составляли до 20%, притом, что ситуация была достаточно стабильной на финансовых рынках. Но при этом украинский средний класс не мог получить нормальные кредиты в банковской системе", – сказал Сергей Власенко.

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Нардеп отметил, что в связи с этим руководство НБУ должно сначала ответить на вопросы правоохранительных органов, и уже после этого следует принимать решение.

"То есть они не должны уходить в отставку по собственному желанию. Они должны отвечать за то, что они совершили с украинской экономикой", – считает нардеп.

А то, что международные кредиторы защищают Якова Смолия, свидетельствует об одном – что Национальный банк Украины не является независимым учреждением, говорит парламентарий.

Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду.