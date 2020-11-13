Розенко: Информация о том, что ЕС поддерживает Зеленского относительно роспуска КСУ, - это фейк

Вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко Скриншот видео

Это откровенная неправда и манипуляция, подчеркнул экс-вице-премьер-министр

Информация о том, что Европейский Союз поддерживает президента Украины Владимира Зеленского в вопросе о необходимости роспуска Конституционного суда и что это согласовано с Евросоюзом, – фейковая и ложная.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 гг. Павел Розенко.

"Это абсолютно фэйковая и неправдивая информация "слуг народа", Зеленского, этих людей, которые стоят вокруг и сейчас их обслуживают, в том числе, о том, что Европейский Союз поддерживает Зеленского о необходимости разгона Конституционного суда, что это согласовано с Европейским Союзом, – разгон Конституционного суда. Это откровенная неправда и манипуляция", – сказал гость ток-шоу.

Павел Розенко отметил, что о роспуске Конституционного суда Украины не заявлял никто из представителей ЕС.

"Да, есть вопрос об отмене антикоррупционных норм, но Европейский Союз и представители международных организаций четко заявляют, что вы должны этот вопрос урегулировать законодательно, и если не восстановить, то принять новые законы, касающиеся этой деятельности. О разгоне Конституционного суда вы нигде не найдете ни одной фразы представителей ЕС", - отметил Павел Розенко.

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Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером в четверг, 29 октября, Кабинет министров Украины решил обязать НАПК восстановить доступ гражданам к реестру е-деклараций чиновников.

29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Добавим, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подготовил законопроект, которым предлагается восстановить права Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые ранее отменил Конституционный суд.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самостоятельная отставка судей Конституционного суда Украины является наиболее либеральным путем.