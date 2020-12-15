Ротации в правительстве: В "Слуге народа" заявили, что ВРУ рассмотрит назначения в КМУ в четверг-пятницу

Александр Корниенко Facebook

Назначений на завтра нет, заверил Александр Корниенко

На заседании фракции "Слуга народа" заслушали пятерых кандидатов на должности в Кабмине, однако голосование по назначениям состоится не завтра, а в четверг-пятницу. Завтра в ВРУ будут голосовать только за отставку министра по делам ветеранов Украины Сергея Бессараба.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил глава партии "Слуга народа", первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Парламентарий после заседания фракции "Слуга народа" назвал, что именно рассматривали избранники, в частности, речь шла о кадровых вопросах. Александр Корниенко отметил, что меньше всего вопросов у народных депутатов было к Юлии Лапутиной, боевому генералу, зато много времени обсуждали вопрос относительно министра Шкарлета. Длительное общение было и с кандидатом на министерский пост Юрием Витренко, который завтра должен прибыть в Украину и явиться на заседание профильного парламентского комитета.

Народный депутат отметил: "Относительно господина Абрамовского – пока этот вопрос отложили, то есть завтра, скорее всего, его заявление не будет голосоваться, будут продолжаться консультации между премьером и профильным комитетом, депутатами и президентом относительно дальнейшей деятельности в этом направлении. На повестке дня завтра только заявление господина Бесараба. Назначений завтра нет. Завтра будут проходить комитеты, и в четверг уже будут назначения".

Он отметил, что, если вопрос об Абрамовском будет решен, то в четверг будут голосовать за его увольнение, а в пятницу – относительно назначения.

Александр Корниенко отметил, что кандидатуры на заседании фракции представлял глава правительства Денис Шмыгаль, а президент Украины Владимир Зеленский высказывал свое мнение по разным вопросам.

"Разумеется, он такое более широкое давал свое видение, основополагающие какие-то вещи относительно Министерства ветеранов, как ему как Главнокомандующему хотелось бы, чтобы этот вопрос решался в Украине; почему возникла необходимость относительно первого вице-премьера, зачем, какая будет ответственность", – добавил парламентарий.

Напомним, как сообщил глава парламента Дмитрий Разумков во время заседания ВРУ 15 декабря, Верховная Рада Украины получила от министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и министра по делам ветеранов – Романа Абрамовского и Сергея Бессараба – заявления об отставке.

Добавим, недавно народный депутат Ирина Верещук рассказала, назначение и отставку каких министров планируют обсудить народные депутаты. Среди них - министр КМУ Олег Немчинов, министр финансов Игорь Марченко, врио министра образования Сергей Шкарлет и другие.