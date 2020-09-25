Россию пригласят принять участие в платформе по деоккупации Крыма, – замглавы МИД Украины

Однако, надежд на то, что РФ согласится на участие, немного

Российскую Федерацию пригласят участвовать в международной платформе по деоккупации Крыма, но надежд на это мало. Об этом рассказала первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джепарова "Крым.Реалии".

"Мы пригласим Россию принять участие в этой платформе. Конечно, мы понимаем, видя их страусиную позицию все шесть лет, как они выкручивают ситуацию, абсолютно цинично ведут себя в отношении Украины и международного права, поэтому надежд, что Россия примет участие в этой платформе, немного", – отметила она.

По словам Джепаровой, если одной из задач этой платформы является отслеживание того, что происходит в Крыму, то в МИД Украины понимают, что "речь идет о преступлениях, которые Россия совершает в Крыму".

"Мы убеждены, что то, что произошло в 2014 году в Крыму и на Донбассе – это нарушение того миропорядка, который возник после Второй мировой войны. Не только Украина заинтересована в восстановлении справедливости. Это тест для западных стран", - подчеркнула замминистра.

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Напомним, во время заседания Генассамблеи ООН по случаю 75-й годовщины Организации Объединенных Наций президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупация Крыма и российская агрессия на Донбассе - это не только война в Украине, это война в Европе. Также глава государства призвал к участию в создании международной платформы по деоккупации Крыма и поддержки обновленной резолюции по ситуации с правами человека на анексованому полуострове.