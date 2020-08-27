Российские паспорта для жителей Донбасса: Елена Бондаренко предостерегла об обострении проблемы

Елена Бондаренко Фото - скриншот

Паспорта РФ в следующем году может получить миллион украинских граждан на Донбассе, заявила бывший народный депутат

В прошлом году на Донбассе российские паспорта получили 200 тысяч украинских граждан, в этом и следующем году планируют выдать российские паспорта примерно 800 тысячам граждан Украины. Поэтому Украине нужно спешить, чтобы решить эту проблему.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко.

Гостья ток-шоу убеждена, что со временем проблем, которые связаны с Донбассом, только станет больше.

"Я думаю, у нас будут еще большие проблемы. С чем они будут связаны? Они будут связаны даже с такими чисто техническими вещами. По данным, которые я нахожу в Интернете из открытых источников - я понимаю, что их нужно проверять, - в прошлом году, если не изменяет память, на Донбассе уже получили российские паспорта где-то около 200 тысяч граждан. До конца этого года с нахлестом на следующий, я так понимаю, планируют выдать российские паспорта еще где-то 800 тысячам граждан Украины. О чем это говорит? О том, что пока мы тут с вами обсуждаем, что это тут такое на востоке, как мы будем выполнять или "замилювати очі тим, хто нас підштовхує до виконання Мінських угод", пока мы будем заниматься очковтирательством, там будет сформирована огромная община в миллион российских граждан. Представляете, как меняется статус-кво такой стороны в переговорном Минском процессе, как Российская Федерация? Там живет миллион их граждан, будет жить. Что мы с этим будем делать? Поэтому здесь Украине нужно спешить", – подчеркнула Елена Бондаренко.

Гостья ток-шоу добавила, что сейчас Украина в этом вопросе не делает абсолютно ничего.

Как сообщали, с субботы, 29 августа, будет возобновлена работа КПВВ с оккупированным Крымом. С этого дня иностранцы и лица без гражданства для пересечения границы должны иметь страховой полис, к тому же все категории граждан должны проходить самоизоляцию.

Добавим, Россия штрафует крымчан, которые пересекают админграницу по украинским паспортам.