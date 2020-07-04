Россия взяла паузу для ответа на позицию стран "нормандской четверки"

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Андрей Ермак заявил, что встреча на шаг приблизила проведения саммита в Берлине

Украина, Франция и Германия заявили о готовности приложить максимум усилий для выполнения договоренностей Парижского саммита и приблизить проведение встречи в Берлине, однако Россия взяла паузу в этом вопросе. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в пятницу, 3 июля, в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров государств-участников Нормандского формата. От Украины выступал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации, которую возглавлял вице-премьер-министр Алексей Резников.

Как отмечается, участники обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых лидерами стран "нормандской четверки" по результатам саммита в Париже в декабре 2019 года и выделили ряд задач, которые должны быть выполнены во время для ускорения переговорного процесса.

В итоге участники встречи пришли к согласию, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита. В частности, речь идет о необходимости реальных мер для полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

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"Договоренности Парижского саммита лидеров государств – участников Нормандского формата должно быть выполнено. Украина, а также ее партнеры по Нормандским форматом, Франция и Германия продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий", – отметила украинская делегация.

Тогда как Россия взяла паузу для подготовки ответа на позицию Украины, Франции и Германии.

К слову, в ближайшее время стороны планируют согласовать повестку дня для работы ТКГ для сближения позиций для проведения саммита в Берлине.

Напомним, накануне руководитель Офиса президента Андрей Ермак прибыл в Германию в составе украинской делегации на встречу с политическими советниками лидеров государств-участников Нормандского формата.