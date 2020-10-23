Россия в ноябре может ввести войска в Беларусь, – СНБО

Алексей Данилов Фото из открытых источников

По словам секретаря СНБО, Россия сделает все возможное для влияния на белорусскую ситуацию

Российская Федерация после 1 ноября может ввести свои войска в Беларусь. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время Киевского форума безопасности, передает РБК-Украина.

По словам Данилова, сейчас сложно сказать, смогут ли белорусы победить режим Александра Лукашенко, поскольку Россия будет делать все возможное для влияния на процессы внутри Беларуси. "Они влияли там постоянно, влияли через экономические факторы. Сейчас они будут решать вопросы в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября – выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут войти в более жестокую ситуацию и входить своими войсками на территории Беларуси", – высказался чиновник.

Кроме того, Данилов отметил, что Россия никогда не скрывала планов по желании вернуть влияние в Украине и Беларуси. Также он добавил, что ввод войск РФ в Беларусь может быть большим вызовом не только для Украины, но и для Литвы и Польши. "Мы постоянно имеем общение постоянно имеем разговора с моим визави из Литвы и Польши по этому вопросу, нас это очень беспокоит", – сказал Данилов.

Напомним, недавно в Беларуси начались военные учения Организации Договора о коллективной безопасности. От России в учениях приняли участие более 140 военнослужащих и 40 единиц техники.