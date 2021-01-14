Россия установила контроль над Крымом еще до аннексии, - ЕСПЧ

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ЕСПЧ полностью согласился с украинскими аргументами

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Российская Федерация установила контроль над Крымом не позднее 27 февраля 2014 года. Об этом пишет "Европейская правда", со ссылкой на распоряжение суда.

В частности, суд рассмотрел иск Украины к России относительно нарушений, которые произошли в конце февраля и начале марта, то есть до осуществления РФ незаконной аннексии оккупированного ею полуострова.

Украинская сторона сообщила, что потеряла контроль над Крымом после захвата Верховной Рады Крыма российскими войсками 27 февраля 2014 года.

"В ночь на 27 февраля легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами РФ. Российские войска и парамилитарные организации препятствовали украинским военным покинуть их расположение и не давали перебросить в Крыму украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по земле, по воде и воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами", - говорится в заявлении Украины.

Так, ЕСПЧ полностью согласился с украинскими аргументами и признал неправовыми любые решения, принятые в судах Крыма.

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Напомним, ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушение прав человека в оккупированном Крыму.