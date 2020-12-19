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Россия усилила репрессии в оккупированном Крыму, – МИД Украины

Эмина Джапарова Фото из открытых источников

В украинском дипведомстве отметили ухудшение ситуации с репрессиями из-за пандемии

Российские власти продолжают репрессии в оккупированном Крыму и усиливает их за счет пандемии коронавирусной болезни COVID-19. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время заседания Совета ООН, передает "Украинская правда".

По словам чиновницы, прежде всего репрессии направлены против крымских татар. "Россия использует пандемию коронавируса для усиления репрессивной политики во временно оккупированном Крыму", – сказала Джапарова.

Также представитель МИД добавила, что в Крыму политзаключенные и лица с симптомами COVID-19 лишены надлежащей медицинской помощи. В частности, Россия не принимает мер для сдерживания пандемии на полуострове, ведет массовые мероприятия военного характера, включая незаконный призыв, а реальные данные по количеству больных и смертей скрываются.

Также Джапарова отметила, что Россия жестко ограничила передвижения граждан между Крымом и материковой Украиной, что негативно сказывается на демографической ситуации на полуострове и образовательных правах крымской молодежи.

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Напомним, недавно министр обороны Андрей Таран заявил, что военные России в оккупированном Крыму ведут подготовку к размещению ядерного оружия. По его словам, российские военные пытаются подавлять коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы.

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