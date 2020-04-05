Россия стремится использовать COVID-19, чтобы развалить ЕС, - Кислица

Сергей Кислица Укринформ

По словам украинского дипломата, российская сторона демонстрирует большой профессионализм, стремясь к достижению своей цели

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, комментируя попытку РФ провести через Генассамблею ООН проект резолюции относительно коронавируса, заявил, что российские дипломаты стремятся использовать ситуацию с COVID-19 для продвижения собственных пропагандистских месседжей. Об этом сообщает Голос Америки.

"То, что Москва разрабатывает многоуровневые и многошаговые планы - это факт", - отметил Кислица.

Как отмечается, Генассамблея ООН приняла Резолюцию о глобальной солидарности в борьбе с COVID-19, которую инициировали ряд стран, а среди соавторов была также Украина.

В частности, этому предшествовало представление Россией собственного проекта резолюции по COVID-19, который содержал требование об отмене международных санкций. Украина заблокировала проект, после чего Киев поддержали Грузия, США, Великобритания, ЕС и другие страны.

Так, Кислица подчеркнул, что позицию Украины относительно предложенной Россией резолюции поддержала очень широкая группа государств. Кроме этого, посол обратил внимание на то, что ЕС выступил против российского текста документа за несколько минут до конца голосования.

"Понимаю и соглашаюсь с тем, что Европейский союз должен продемонстрировать единство, потому что часть "ковидного" плана Российской Федерации - это использовать коронавирус, чтобы усилить противоречия внутри Европейского Союза, и тем самым его развалить, по крайней мере политически", - подытожил дипломат.

Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина добилась непринятия инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом-2019 (COVID-19)", что должен был бы снять с РФ все международные санкции.