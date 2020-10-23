Россия создает гуманитарные кризисы как повод для интервенции, - генерал США

Генерал-лейтенант Бенджамин Годжес Укринформ

По его словам, не снимается военная угроза связанная с ситуацией с водой в Крыму

Россия для оправдания своих интервенций за рубежом сначала создает ситуацию, подобную гуманитарному кризису, а затем "вынужденно" вмешивается. Об этом заявил командующий Вооруженных сил Соединенных Штатов в Европе в 2014-17 годах генерал-лейтенант Бенджамин Годжес в онлайн-включении во время специального Киевского форума по безопасности в пятницу, передает Укринформ.

"Подход (России - ред.) заключается в том, чтобы придумать какой-то повод, чтобы можно было что-то сделать. Как правило, они пытаются создать ситуацию-будь то в Беларуси, Грузии или в Украине – которая будет выглядеть как гуманитарный кризис, а потому они должны вмешаться", - заявил Годжес.

По его словам, беспокойство относительно вероятности российской интервенции на юге Украины из-за ситуации с водой на оккупированном Крымском полуострове пока не снимается.

"Мы не знаем, сколько оборудования, логистики осталось (в оккупированном Крыму - ред.) после завершения учений "Кавказ-2020", - заявил генерал.

Бывший командующий ВС США в Европе выразил убеждение, что Кремль, безусловно, наблюдает за местными выборами в Украине, продолжая усилия по дезинформации.

Ранее сообщалось, что с территории оккупированного Криму выселят почти тысячу человек, из которых около 600 являются гражданами Украины.