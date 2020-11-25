Россия пытается дискредитировать высших чиновников Украины, - ГУР Минобороны

ГУР обвинила Россию в попытке дискредитировать чиновников Украины Фото из открытых источников

В разведке заявили, что дискредитация происходит через критику действий украинской власти

Украинская разведка заявила, что Россия начала кампанию по дискредитации высших государственных и военных чиновников Украины. Об этом говорится в сообщении ГУР Министерства обороны.

Как отмечается, Кремль таким образом пытается вызвать у украинцев недоверие к высшим должностным лицам государства и дискредитировать их деятельность. По данным украинских разведчиков, для этого используются средства массовой информации, журналисты и агенты влияния.

В частности, под дискредитацией имеется в виду критика руководства Украины, органов власти по решению насущных социальных и экономических проблем, в том числе связанных с эпидемией коронавируса.

"Все это происходит на фоне целенаправленных усилий Верховного Главнокомандующего ВС Украины, Министерства обороны Украины и военной разведки Украины на пути повышения эффективности действий по отражению российской вооруженной агрессии и внедрение системных реформ с обретения новых возможностей отечественного войска по стандартам НАТО", - пояснили в ГУР.

Напомним, ранее Служба внешней разведки Украины назвала главные угрозы для страны. Среди основных опасностей - вооруженный конфликт, религиозные разногласия и экономические угрозы.