Россия продлила ядерную сделку с США. Путин подписал закон

Президент РФ Владимир Путин Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Документом предусмотрено продление соглашения сроком на пять лет - до 5 февраля 2026 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о продлении Договора между Россией и Соединенными Штатами о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Федеральным законом ратифицируется Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года, заключенное 26 января 2021 года, между Россией и США в форме обмена нотами", - говорится в документе.

Напомним, договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между США и Россией вступил в силу в феврале 2011 года. Его действие предусмотрено на десятилетний срок-до февраля 2021 года. После этого стороны должны прийти к согласию либо продлить действующие договоренности, либо заключить новые.

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Ранее сообщалось, что президент США Джозеф Байден и его российский коллега Владимир Путин почти достигли договоренности о продлении действия договора о стратегическом наступательном вооружении.