Россия признала экстремизмом призывы вернуть Крым Украине

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Соответствующие изменения одобрил Совет Федерации

Совет Федерации России одобрил поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.

"Обновленный текст Конституции дополнен положениями, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территорий РФ (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации российской государственной границы с сопредельными странами) не допускаются", - говорится в сообщении.

Таким образом, любой призыв России вернуть аннексированный Крым Украине, может быть расценен, как "экстремизм". Ранее экстремистской деятельностью считалось только нарушение целостности РФ.

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Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия намерена привлечь к уголовной ответственности иностранных граждан за призывы вернуть Крым Украине. Также чиновник анонсировал введение ответственности и для американских политиков, о которой "все так мечтали".