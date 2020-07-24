Россия признала экстремизмом призывы вернуть Крым Украине
Соответствующие изменения одобрил Совет Федерации
Совет Федерации России одобрил поправки в закон "О противодействии экстремистской деятельности", которыми отчуждение территории РФ приравнивается к экстремизму. Об этом сообщила пресс-служба Совета Федерации.
"Обновленный текст Конституции дополнен положениями, согласно которым Россия обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности, а действия, направленные на отчуждение части территорий РФ (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации российской государственной границы с сопредельными странами) не допускаются", - говорится в сообщении.
Таким образом, любой призыв России вернуть аннексированный Крым Украине, может быть расценен, как "экстремизм". Ранее экстремистской деятельностью считалось только нарушение целостности РФ.
Напомним, ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия намерена привлечь к уголовной ответственности иностранных граждан за призывы вернуть Крым Украине. Также чиновник анонсировал введение ответственности и для американских политиков, о которой "все так мечтали".