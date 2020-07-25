Россия потеряла шансы нормализовать оккупацию Крыма, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что действия Кремля провоцируют усиление давления на РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Российская Федерация потеряла шансы успешно нормализовать незаконную оккупацию Крыма. Об этом он 25 июля сообщил в своем Twitter.

По словам министра, действия российской власти вызывают усиление давления на Москву с целью ускорения деоккупации Крыма и возвращение его Украине.

"Москва уже потеряла шансы на успех попыток нормализовать незаконную оккупацию Крыма. В то же время, нарастающие нарушения прав человека и милитаризация Крыма требуют усиления давления на Кремль, чтобы он завершил оккупацию и вернул временно оккупированный полуостров Украине", - подчеркнул Кулеба.

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Напомним, на этой неделе заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма, однако подробности разглашать отказалась.

По ее словам, подготовленный документ – это часть большой стратегии деоккупации. Позже министерство планирует создать международную коммуникационную площадку по вопросам временно оккупированного полуострова.