Россия отказывается утвердить 13 районов для разминирования на Донбассе

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Также практически остановлено обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей

Украинская сторона приветствует прогресс в ТКГ по закреплению режима прекращения огня на Донбассе, однако обеспокоена тем, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованы 13 районов для разминирования. Об этом сообщил Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк, передает "Укрінформ".

"Мы приветствуем вчерашнюю договоренность в ТКГ о дополнительных мерах по закреплению режима прекращения огня, начиная с 00:01 часов 27 июля. Украина полностью обязуется выполнять согласованные меры и рассчитывает, что российская сторона также выполнит взятые на себя обязательства. Вместе с тем мы не можем выразить аналогичный оптимизм относительно других мер безопасности, о которых сейчас ведутся переговоры в рамках ТКГ, включая разведение войск и техники, а также отвод тяжелого вооружения и разминирование. Наиболее тревожным в отношении последнего вопроса является то, что российская сторона отказывается утвердить уже согласованы 13 районов для разминирования", - заявил он.

Представитель Украины заявил, что публично требуя полного выполнения всех политических положений Минских договоренностей, "Россия и ее представители из временно оккупированных районов продолжают блокировать любое продвижение на политическом треке минских переговоров".

В частности, по его словам, по вине российской стороны практически остановлено обсуждение вопроса об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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Напомним, 22 июля состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции, на котором договорились о режим полного и всеобъемлющего прекращения огня с 27 июля.