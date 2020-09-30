Россия обвинила Украину в выходе из "Минска"

Борис Грызлов Фото из открытых источников

Грызлов утверждает, что украинская власть заставляет "представителей" Донецка и Луганска принять меры в ответ

Украина "фактически прекратила" выполнение минских договоренностей. Соответствующее заявление сделал представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов, передает ТАСС.

"Мы фиксируем, что последние политические решения Киева направлены на продолжение агрессии против Донбасса. Постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает минские соглашения, так и не скорректировано. Как заявлено на сайте президента Украины сегодня в 13:11: "Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возврат исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий", - сказал Грызлов.

По его словам, вышеупомянутые высказывания принципиально противоречат самой основе минских соглашений.

Он утверждает, что украинская власть заставляет "представителей" Донецка и Луганска принять меры в ответ и не должна жаловаться, когда эти меры будут реализованы.

Российский эксперт также не обошел вниманием увольнение Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Показательным является и решение президента Зеленского о выводе из состава делегации Украины в контактной группе Витольда Фокина - единственного профессионала, который называл вещи своими именами, понимал и публично озвучивал важность ответственного выполнения украинской стороной комплекса мер", - добавил Грызлов.

Напомним, во время заседания ТКГ 30 сентября глава украинской делегации Леонид Кравчук призвал российскую сторону не блокировать переговорный процесс и сосредоточиться на вопросах, в решении которых заинтересованы украинцы. По его словам, украинская делегация готова к конструктивной работе над решением вопросов, входящих в повестку дня деятельности ТКГ.