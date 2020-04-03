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Россия обвинила Париж и Берлин в срыве создания Консультативного совета с ОРДЛО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров МИД России

По мнению МИД РФ, Германия и Франция под разными предлогами избегают поддержки договоренностей Киева и Донбасса

Министерство иностранных дел Российской Федерации обвинило Германию и Францию в срыве Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - говорится в комментарии.

В РФ заявили, что все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию.

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - добавили в российском МИД.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что процесс формирования Консультативного совета в рамках Трехсторонней контактной группы с участием представителей ОРДЛО пока не развивается

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