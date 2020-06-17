Россия обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять санкции, - МИД

Василий Бондарь Фейсбук МИД Украины

В настоящее время в России наблюдаются рост внутреннего протеста и экономический кризис

Российская Федерация обостряет ситуацию на Донбассе в попытках снять с себя международные санкции. Из-за санкций страдает военно-промышленный комплекс и экономика России, заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар в интервью "Апострофу".

По его словам, сейчас в России наблюдается рост внутреннего протеста на фоне пандемии коронавируса, а также экономический кризис, что также провоцирует Кремль к действиям для снятия санкций.

"Перед Россией встает выбор: или искать выход из этой ситуации, или обострять ее. Традиционно Россия шла на обострение. Сейчас мы также видим, что происходят не просто истерики в прессе, а происходят реальные перегруппировки войск, начинается нагнетание ситуации на Донбассе и в Крыму", - отметил Василий Боднар.

Напомним, с начала этих суток, 17 июня, незаконные вооруженные формирования трижды обстреливали украинские позиции, в результате чего погиб военнослужащий Объединенных сил.