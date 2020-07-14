Россия не войдет в международную площадку по деоккупации Крыма, - Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото kmu

Платформа должна обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что при создании международной площадки по вопросу деоккупации Крыма Россия в нее не войдет. Об этом он рассказал в интервью изданию "Сегодня".

Глава МИД считает, что предыдущая власть допустили ошибку, не создав в 2014 году стабильной переговорной площадки и формата по Крыму, однако нынешняя эту ситуацию исправит, хоть будет непросто.

"Мы должны быть честными перед собой и сразу сказать, что Россия в этот формат не войдет. Мы должны создать платформу, которая будет выполнять три функции. Первая - помогать нам держать вопрос Крыма среди приоритетов международной повестки дня. Вторая позволит координировать усилия максимального количества участников, обеспечивать политику непризнания Крыма и санкционной политики в отношении России в связи с этим. Третья - там должен быть очень важный сегмент - это защита прав человека на оккупированном полуострове", - пояснил глава МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что введение Крыма в "минский формат" может заблокировать переговоры относительно Донбасса.