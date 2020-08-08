Россия намерена пересмотреть свою роль в переговорах по Донбассу, – посол ЕС

Посол ЕС в России Маркус Едерер Фото из открытых источников

По словам посла, позиция РФ в последних переговорах не согласовывается с заявлениями Кремля относительно Донбасса

Российская Федерация намерена пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и Трехсторонней контрактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщил посол ЕС в России Маркус Едерер в интервью агентству "Интерфакс-Россия".

"Наблюдаемое в последнее время развитие ситуации вызывает обеспокоенность. Я бы назвал это попытками России пересмотреть свою роль в "нормандском формате" и ТКГ, а возможно даже и придать ей новый смысл", – заявил дипломат.

По словам Едерера, это подтверждает позиция, которую заняла российская сторона во время последнего раунда переговоров политических советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Кроме этого, о желании РФ пересмотреть свою роль в переговорах свидетельствует недавнее письмо заместителя руководителя Администрации Президента России Дмитрия Козака его немецкому коллеге.

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Кроме этого, посол отметил, что Россия с самого начала участвовала в "нормандском формате" и ТКГ в качестве стороны конфликта на востоке Украины". Однако, это не согласуется со звучащими в последнее время от российской стороны заявлениями о том, что боевые действия на Донбассе - это внутриукраинский конфликт.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и в дальнейшем остается сторонницей Минских договоренностей и считает их безальтернативной базой для продолжения поисков путей урегулирования конфликта на Донбассе.