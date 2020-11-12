Россия может развернуть ядерное оружие в Крыму, – Представительство Украины в ООН

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В Представительстве считают, что об этом свидетельствует превращение Россией Крыма в военную базу

Заместитель Постоянного представителя Украины в ООН Юрий Витренко заявил, что Россия может развернуть ядерный потенциал на территории оккупированного Крыма. Об этом шла речь во время заседания Генассамблеи ООН, передает пресс-служба постоянного представительства Украины при ООН в Фейсбук.

По словам Витренко, Россия своими действиями может подорвать безъядерный статус Украины. "Текущее превращение Крыма в огромную военную базу может свидетельствовать о возможности развертывания ядерного потенциала на оккупированном полуострове, тем самым подрывая безъядерный статус Украины. Это должно немедленно измениться", - сказал чиновник.

Также зампред отметил, что в России есть проблема относительно невыполнения ею международных обязательств по ядерной безопасности, а международное сообщество не должно закрывать глаза на это.

Кроме того, Витренко напомнил, что необдуманные попытки России взять под контроль ядерные объекты и материалы, размещенные на территории аннексированного Крыма, противоречат международному праву и Уставу МАГАТЭ. "В результате, оккупационное государство препятствует инспекторам МАГАТЭ получить доступ к местам хранения ядерных и радиоактивных материалов – как в Крыму, так и на востоке Украины", – высказался чиновник.

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Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока Крым остается оккупированным, а жители полуострова подвергаются регулярным преследованиям, вопрос возвращения полуострова не будет закрытым. По его словам, с этой целью вопрос Крыма был возвращен в международную повестку дня.