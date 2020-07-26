Россия должна выполнить свои обязательства по прекращению огня на Донбассе, - посол Великобритании

Посол Объединенного королевства в Украине Мелинда Симмонс Фото с украинских источников

Таже посол поздравила достижения договоренностей на уровне ТКГ

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Российская Федерация должна выполнить свои обязательства для того, чтобы установить перемирие на Донбассе. Об этом дипломат написал в своем Twitter.

"Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что их будет воплощено и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия. РФ должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает", - отметила Симмонс.

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Напомним, 22 июля на заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции была достигнута договоренность о режиме полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Впоследствии президент Владимир Зеленский заявил, что верит в прекращение огня на Донбассе с 27 июля, и назвал это событие серьезным шагом для Украины.