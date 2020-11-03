Роспуск КСУ – угроза для территориальной целостности Украины, - Тупицкий

Глава КСУ Александр Тупицкий Конституционный суд Украины

Председатель КСУ подчеркнул, что с этим вопросом шутить нельзя

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий заявил, что роспуск суда может привести к нарушению территориальной целостности Украины. Об этом он сказал во время брифинга в эфире одного из телеканалов.

"Если в один момент КС будет недееспособным и не будет кому выполнять эти единого органа конституционной юрисдикции обязанности, то в стране это может привести к нарушению территориальной целостности Украины.

В чем это проявляется? Появляется возможность любой области проголосовать на уровне облсовета про самоопределение или отделение от Украины и для правомерности действий по защите территориальной целостности нужно обращение в КС, которое должно быть рассмотрено немедленно. Тогда возникают правовые основания для разрешения ситуации, иначе это будет кровопролитие. С этим шутить нельзя", - отметил Тупицкий.

Он добавил, что в Конституции Украины, в разделе 12, расписаны полномочия Конституционного суда, судьи Конституционного суда, и порядок его увольнения.

Тупицкий подчеркнул, что только Конституция может обеспечить непрерывную деятельность Конституционного суда.

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Напомним, 28 октября Конституционный суд Украины отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Позже в НАПК заявили, что закрывают реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В Конституционном Суде Украины объяснили, что отменили электронное декларирование, чтобы защитить судей от давления на них органами исполнительной власти. КСУ не мог выделить в своем решении право не проверять декларации только судей, поэтому отменил эту норму для всех категорий чиновников.

Вечером 29 октября Кабинет министров Украины принял решение обязать НАЗК восстановить доступ гражданам в реестр е-деклараций чиновников.

В тот же день, президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.