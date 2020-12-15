Родиться, чтобы выплатить долги кредиторам, услужить господам, получить крохи и умереть, – Лукаш о бюджете

Елена Лукаш Скриншот видео

Больше половины бюджета власти планируют отдать метрополиям, говорит юрист

Когда власть говорит о том, что денег нет, это правда лишь частично, ведь эту фразу следует продолжить – денег нет для граждан Украины.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила юрист Елена Лукаш.

Гостья ток-шоу отметила, что власть понимает, что украинцы научились выживать в "тени", а те, кто получает выплаты из бюджета, – учителя, медики, пенсионеры – обойдутся. Юрист отметила, что, в то же время, расходы на Офис президента, на Верховную Раду Украины растут.

"Мне украинский бюджет, если коротко, сегодня он принят, все прекрасно. Скажем "спасибо" тем, кто приобщился к этому бюджету, скажем, бюджету колониально-силового государства. Такая президентско-аматорская колония у нас. Напоминает начало великолепного романа Ильфа и Петрова "12 стульев", помните? "В уездном городе N было столько парикмахерских и бюро похоронных процессий, что казалось, что жители города рождаются для того, чтобы умыться, освежиться, побриться, постричься... и сразу же умереть". Вот бюджет Украины имени Зеленского мне напоминает то же самое: это бюджет одного европейского государства, жители которого рождаются для того, чтобы выплатить долги кредиторам, услужить всяческим белым господам, получить несколько крох с барского стола, и тут же умереть. Вот абсолютная классика, потому что больше половины бюджета, не пытаясь реструктуризировать и уменьшить долги, власть собирается отдать метрополиям", – сказала Елена Лукаш.

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Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон О государственном бюджете на 2021 год. Доходы госбюджета предусмотрены в сумме 1 092 083,3 млн гривен, что на 6,9% (на 70 031,4 млн гривен) больше, чем в 2020 году. Расходы госбюджета на 2021 год предусмотрены в сумме 1 328 201,6 млн гривен, что на 4,5% (на 57 524,5 млн гривен больше, чем в 2020 году).

Ранее сообщалось, что 15 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении изменения в Бюджетный кодекс в рамках государственного бюджета на 2021 год.