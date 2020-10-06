"Ритуальная жертва": Журналистка назвала, от кого могут избавиться в "Слуге народа" после выборов

Светлана Крюкова Скриншот видео

Светлана Крюкова назвала фамилии политиков

После местных выборов в партии "Слуга народа" будут так называемые ритуальные жертвы, которые принесут на алтарь политики. В частности, в политической силе будут решать, что делать с председателем партии Александром Корниенко и председателем парламентской фракции Давидом Арахамией.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявила журналистка Светлана Крюкова.

Светлана Крюкова, комментируя вероятность кадровых ротаций во фракции "Слуга народа" и смены действующего председателя фракции Давида Арахамии, отметила, что после местных выборов в политической силе будут искать "ритуальные жертвы".

"После местных выборов будут так называемые ритуальные жертвы, которые будут принесены на алтарь политики для того, чтобы подвести черту весьма негативным результатам, которые ожидают "Слугу народа". И мне казалось, что таким человеком, которым они пожертвуют, станет Корниенко. Более того, по нашей информации, были вопросы, он был причастен к организации выборов, в том числе, как часть других партийцев. они провалили эту работу по техническо-организационной части. И, насколько я понимаю, будут приниматься решения, что делать дальше с Корниенко и с Арахамией", – сказала Светлана Крюкова.

Напомним, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то в новый состав украинского парламента прошли бы четыре партии: "Слуга народа" (Арахамия Д., Корниенко А., Стефанчук Р.) – 25,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Бойко Ю., Медведчук В., Рабинович В.) – 22,0%, "Европейская солидарность" (Порошенко П., Парубий А., Геращенко И.) – 14,2% и ВО "Батькивщина" (Тимошенко Ю., Тарута С., Наливайченко В.) – 9,5%. Об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного 20-29 сентября 2020 года центром "Социальный мониторинг".

Как сообщали, народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Качный заявлял, что после падения рейтингов и слабого результата "Слуги народа" на местных выборах конфигурация в ВРУ изменится – внутри фракции 50-70 народных депутатов от "Слуги народа" создадут свою группу.