Риторика Черновол меняется: Шарий не исключает, что экс-нардеп начнет "сдавать" подельников

Анатолий Шарий liga.net

"Сегодня она лепит полную чушь о том, что она защищала сотрудников офиса ПР"

Риторика бывшего народного депутата Татьяны Черновол меняется, и не исключено, что она может пойти на сделку со следствием и начать сдавать своих сообщников.

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил блогер Анатолий Шарий.

Блогер обратил внимание на то, что риторика бывшего народного депутата Татьяны Черновол, которой сообщили о подозрении в убийстве, меняется.

"Риторика на самом деле меняется, и если позавчера она говорила - "ну, і що, вбила, та й що", условно говоря, то вчера она уже говорила, что "я не убивала никого, я тут ни при чем", то сегодня она лепит чушь полную о том, что она защищала сотрудников офиса. Есть видео, масса видео, где видно, как они "защищают" сотрудников офиса... Мое мнение - что она неадекватная полностью. Если же мнение Андрея (Портнова. - Ред.) правильное и она играет, конечно же, она может пойти на сделку со следствием и начать сдавать своих подельников", – заявил Анатолий Шарий.

Новости по теме: Печерский суд отказал Черновол в отводе судьи Вовка

Напомним, 10 апреля сотрудники Государственного бюро расследований наведались с обыском к народному депутату VIII созыва Татьяне Черновол в "деле Майдана".

Впоследствии стало известно, что Татьяне Черновол сообщили о подозрении в убийстве человека во время пожара в офисе "Партии регионов" в 2014 году.

Сама Татьяна Черновол заявила, что к убийству она не причастна.

Накануне юрист Андрей Портнов в эфире телеканала ZIK заявил, что побратимы народного депутата предыдущего созыва Татьяны Черновол боятся не суда, а ее самой и того, что она может пойти на сделку со следствием.