РФ в Крыму забирает воду у простых людей для нужд армии, - Минреинтеграции

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По данным министерства, питьевой воды для нужд населения полуострова более чем достаточно

Российская Федерация во временно аннексированном Крыму фактически забирает воду у простых людей для нужд своей армии. Воды на оккупированном полуострове для населения хватает, заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, проведенные исследования подтверждают, что питьевой воды для нужд населения более чем достаточно, если бы эта вода не использовалась для военных нужд России.

"Россияне серьезно милитаризировали полуостров. Они де-факто забирают воду у простых людей и отдают ее на нужды собственной милитаристской машины. Конечно, проще всего объяснить людям, что это Украина перекрыла вам воду и не предоставляет", - отметил Яременко.

Он отметил, что именно этим российские власти и манипулируют.

"Если бы воду не тратили на военные нужды оккупантов, мирному населению более, чем хватало бы, ведь первопричиной вопроса воды является именно агрессия РФ и временная оккупация АРК в 2014 году.

До момента оккупации РФ Крымского полуострова, там не было проблем с питьевой водой даже в условиях засухи", - сказал замминистра.

Также Яременко добавил, что вода через Северо-Крымский канал пойдет в Крым лишь после того, как украинский полуостров будет деоккупирован.

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Напомним, ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Но после аннексии подача воды по каналу была прекращена. Теперь из года в год встает вопрос о дефиците воды на полуострове и путей ее подачи.

Как сообщалось, с понедельника, 7 сентября, в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районе аннексированного Крымского полуострова ввели третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.