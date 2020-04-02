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РФ больше недели блокирует транзит гуманитарного груза для Украины, – Божок

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок Укринформ

По мнению МИД, ООН, США и Госдеп должны об этом знать

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что российская власть уже больше недели блокирует транзит через территорию РФ гуманитарного груза медицинского назначения для Украины, которые необходимы для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом он написал в Twitter.

"ООН, президент США Дональд Трамп и Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины во время борьбы с COVID-19. Это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима"", - написал он.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки выделил Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом COVID-19. Благодаря финансированию планируют укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть до широкомасштабного тестирования на COVID-19 и обеспечить проведение медиа-кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса

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