РФ больше недели блокирует транзит гуманитарного груза для Украины, – Божок

По мнению МИД, ООН, США и Госдеп должны об этом знать

"ООН, президент США Дональд Трамп и Государственный департамент должны знать, что уже более недели Россия блокирует транзит гуманитарного груза товаров медицинского назначения для Украины во время борьбы с COVID-19. Это и есть "истинное лицо Путина и кремлевского режима"", - написал он.

Ранее сообщалось, что правительство Соединенных Штатов Америки выделил Украине медицинскую и гуманитарную помощь стоимостью 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом COVID-19. Благодаря финансированию планируют укрепить механизмы лечебной деятельности, чтобы свести к минимуму риск дальнейшей передачи вируса, предупредить и ограничить случаи инфицирования в медучреждениях, подготовить лабораторную сеть до широкомасштабного тестирования на COVID-19 и обеспечить проведение медиа-кампаний, которые будут информировать украинцев о том, как предотвратить распространение вируса