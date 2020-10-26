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Результаты выборов приведут к серьезным кадровым перестановкам в Офисе президента, - политический консультант

Телеканал ZIK

До конца года часть министров, особенно экономический блок, также могут быть заменены

По результатам местных выборов во власти состоятся серьезные кадровые перестановки. И начнутся они, пожалуй, с Офиса президента.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политический консультант Руслан Бортник.

 

"По результатам этих выборов, а мы видим, что результат для власти не очень хороший, мягко говоря, во власти произойдут серьезные кадровые перестановки. Но начнутся они, видимо, с Офиса президента и с губернаторов", – сказал политический эксперт. 

По мнению Руслана Бортника, повлияют результаты выборов и на ротации в Кабинете Министров. 

"Я думаю, что уже до конца года часть министров, особенно экономический блок, могут быть заменены. А если Верховная Рада не согласует бюджет, не проголосует за него, то и все правительство может уйти в отставку", – считает он. 

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Вместе с тем он добавил, что у Офиса президента могут сменить руководителя, или "целый перечень замов руководителя ОПУ, с которыми он конфликтует".  

"Там две большие команды, которые сегодня борются. Заместители, которые остались со времен Богдана и новый руководитель Офиса, который так и не смог навести порядок в этом хозяйстве президента", – отметил Ростислав Бортник.

Напомним, ранее народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что сразу после местных выборов власти придется избрать сильного премьера, подобрать для него команду и перезагрузить Кабинет Министров Украины.

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