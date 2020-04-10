Резников: В списках обмена удерживаемыми не будет крымчан

Алексей Резников Фото из открытых источников

Окончательно списки на обмен до сих пор не сформированы

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в списках, которые подготовили для Пасхального обмена удержанным с ОРДЛО, не будут включены крымчане. Об этом он сообщил в эфире "ТСН".

"Украинская власть не отступает от попыток реализовать формат "всех на всех". Но на этот раз домой должны вернуться украинцы, которых удерживают на Донбассе", - отметил Резников.

Он добавил, что освобожденным в результате обмена придется провести еще две недели в обсервации.

"Места, где они будут расположены, уже готовы. Там освобожденных обеспечат всем необходимым, включая медицинской помощью и связью с родственниками", - сообщил Резников.

Однако, он уточнил, что окончательный список на обмен до сих пор не сформировали.

"ОБСЕ ждет от России подтверждения даты обмена, количества и поименного списка", - подчеркнул министр.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контрактной группе инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции. В частности, во время конференции ТКГ были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты проведения обмена – не позднее Пасхи.